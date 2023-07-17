Евродепутат назвал закономерным прекращение зерновой сделки

Тьерри Мариани объяснил это несоблюдением условий подписанного соглашения

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение действия зерновой сделки закономерно, поскольку значительная часть предусмотренных ей условий не выполнялась. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

"Условия подписанного год назад соглашения, позволившего экспорт украинского зерна по Черному морю в полной безопасности, несмотря на конфликт, не соблюдались. Почему же тогда тот факт, что зерновая сделка не продлена, вызывает у кого-то удивление", - задался вопросом Мариани, избранный в Европарламент по списку партии "Национальное объединение".

По словам депутата, "выполнение ряда условий, касающихся российского агроэкспорта, саботировали Украина и Запад".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.