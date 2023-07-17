Зампосла КНР при ООН призвал стороны конфликта на Украине пойти навстречу друг другу

Международное сообщество должно работать сообща над созданием благоприятной атмосферы для мирных переговоров, считает Гэн Шуан

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Обе стороны конфликта на Украине должны пойти навстречу друг другу, а международное сообщество должно работать сообща над созданием благоприятной атмосферы для мирных переговоров. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы должны наращивать усилия по содействию мирным переговорам. Военными средствами не урегулировать украинский кризис, продолжение конфликта лишь принесет еще больше страданий мирным гражданам, - сказал дипломат. - Как бы долго этот кризис ни длился, в конечном итоге он будет урегулирован политическими средствами. Рациональные, разумные голоса в поддержку возобновления переговоров усиливаются".

"Обе стороны - участницы конфликта должны пойти навстречу друг другу, находить такие решения, которые снимают обеспокоенности друг друга и соответствуют региональным реалиям, позволят сблизить разнящиеся позиции, - отметил он. - Международное сообщество должно работать сообща над созданием должных условий для прекращения огня и формированием благоприятной атмосферы для мирных переговоров".