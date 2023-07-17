17 июля, 20:37
Военная операция на Украине

Зампостпреда КНР при ООН призвал не допустить перерастания конфликта на Украине в ядерный

Гэн Шуан также напомнил о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Китай призывает прилагать все усилия, чтобы конфликт на Украине не перерос в ядерный. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

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"Китай всегда придерживается того, что ядерное оружие не должно применяться, ядерная война не должна быть развязана. Мы призываем прилагать все усилия для того, чтобы не допустить эскалации этого конфликта в ядерный кризис", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул важность обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине. "Запорожская АЭС и ближайшие районы столкнулись с проблемой обостренного военного риска. Недавно были слышны взрывы поблизости от этого района. Это вызывает глубокую тревогу", - добавил он. 

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