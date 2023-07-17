Зампостпреда КНР при ООН призвал не допустить перерастания конфликта на Украине в ядерный

Гэн Шуан также напомнил о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Китай призывает прилагать все усилия, чтобы конфликт на Украине не перерос в ядерный. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

"Китай всегда придерживается того, что ядерное оружие не должно применяться, ядерная война не должна быть развязана. Мы призываем прилагать все усилия для того, чтобы не допустить эскалации этого конфликта в ядерный кризис", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул важность обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине. "Запорожская АЭС и ближайшие районы столкнулись с проблемой обостренного военного риска. Недавно были слышны взрывы поблизости от этого района. Это вызывает глубокую тревогу", - добавил он.