МИД Израиля приветствовал заявление Нетаньяху по суверенитету Марокко над Западной Сахарой

Глава ведомства Эли Коэн уверен, что такой шаг положительно скажется на отношениях между двумя странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн считает, что заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о признании суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары будет способствовать укреплению регионального мира и стабильности. Такое заявление глава израильского внешнеполитического ведомства опубликовал в понедельник в Twitter.

"Я приветствую заявление премьер-министра Нетаньяху о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Этот шаг укрепит отношения между двумя странами и народами и будет способствовать продолжению сотрудничества для углубления регионального мира и стабильности", - написал Коэн.

Ранее в понедельник Нетаньяху направил марокканскому королю Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил о решении своей страны признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары, сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press. Премьер отметил, что эта позиция будет отражена во всех соответствующих актах и документах израильского правительства, а принятое решение будет передано ООН, региональным и международным организациям, членом которых является Израиль, а также всем странам, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения. Государственное радио Kan сообщило в понедельник вечером со ссылкой на канцелярию премьера, что израильская сторона подтвердила заявление марокканской стороны.

Ранее, 10 декабря 2020 года, власти США заявили о признании "суверенитета Марокко над всей территорией Западной Сахары".

История конфликта

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов (в 1975 году) провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.