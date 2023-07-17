Начальник порта Александруполис предложил свою гавань для отправки зерна с Украины

Константинос Хатзимихаил отметил необходимость создания новых сухопутных коридоров к порту в связи с выходом России из зерновой сделки

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Начальник греческого порта Александруполис Константинос Хатзимихаил предложил везти украинское зерно по суше в Грецию в порт Александруполис, а оттуда отправлять за рубеж. Об этом Хатзимихаил написал в понедельник в Twitter.

"Выход России из соглашения о беспрепятственном потоке экспорта украинского зерна делает крайне необходимым создание новых или активацию альтернативных сухопутных коридоров к порту Александруполис! Решением, среди прочего, является "Инициатива 5+1 стран Западного Причерноморья!" - написал Хатзимихаил

Хатзимихаил в июле 2022 года после подписания соглашений по зерновой сделке заявлял, что необходима диверсификация продовольственных коридоров во избежание подобных кризисов в будущем или в качестве альтернативного сценария в случае прекращения договоренностей о зерновой сделке, подписанных в Турции.

В июне 2023 года в Александруполисе по инициативе посла США в Афинах Джорджа Цуниса прошла встреча дипломатов государств западной части Черного моря в формате 5+1 - Украина, Молдавия, Румыния, Болгария, Греция плюс США. На ней обсуждалось углубление сотрудничества и укрепление инфраструктуры, коридоров и сетей, пересекающих и соединяющих пять стран.

В порт Александруполис в последние месяцы активно прибывала военная техника США и НАТО, которая оттуда по железной и автомобильным дорогам перебрасывалась в Восточную Европу и на Украину.