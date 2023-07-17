17 июля, 20:57

США утверждают, что не говорят Украине, какие цели ударов по РФ считать законными

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Киев выбирает цели сам

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Вашингтон не доводит до сведения Киева, какие цели украинских ударов по России Соединенные Штаты считают законными, а какие - нет.

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"Мы не берем на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя в понедельник на регулярном брифинге для журналистов теракт против Крымского моста. "Они [ВСУ] воюют за свою страну. Крым - это Украина. Мы не говорим им, что юридически является легитимной целью. Они выбирают цели сами", - утверждал представитель Белого дома.

При этом он в очередной раз заверил, что США не добиваются от Украины нанесения ударов "внутри России". "Мы ясно дали понять украинцам, что не будем поощрять удары внутри России и обеспечивать их нанесение. Крым - это украинская земля", - утверждал Кирби. По его версии, американская сторона пока не может сделать вывод о том, кто виновен в нанесении удара по Крымскому мосту. "Мы в настоящее время не в состоянии возложить ответственность за нападение на какую-то конкретную сторону", - сказал сотрудник СНБ. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
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