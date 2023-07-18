В Пентагоне не стали подтверждать, что рассматривают опции военного ответа ВКС РФ в Сирии

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх сообщила, что не располагает такой информацией

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не располагает информацией о том, что США рассматривают варианты военного противодействия якобы возросшей активности ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

"Я не видела сообщений, о которых вы говорите. Мы видели продолжающееся давление со стороны российских самолетов в отношении наших самолетов в Сирии. Но я не видела сообщения, на которое вы ссылаетесь", - сказала она.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщило, что Соединенные Штаты изучают возможные варианты военного ответа на действия ВКС России в Сирии. Как утверждал представитель Пентагона, "США озабочены тем, что российские летчики могут сбить беспилотник Reaper и что в Москве считают, что такого рода действия не грозят значительным военным ответом со стороны США".

Как заявил ранее в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, истребители проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы.