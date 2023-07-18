Глава МИД Украины отказался назвать Крымский мост гражданским объектом

Дмитрий Кулеба считает, что мост построен незаконно и используется для поставки силам России оружия

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Совбеза ООН по ситуации на Украине, отказался считать Крымский мост, на который в понедельник со стороны Киева была совершена террористическая атака, гражданским объектом.

"Что заставляет вас верить, что Керченский мост - это объект гражданской инфраструктуры?" - спросил он у журналиста, задавшему ему вопрос о том, является ли Крымский мост законной целью для атак. Кулеба утверждал, что мост используется для снабжения сил РФ оружием, топливом и различным оборудованием, а также якобы построен незаконно.

"Не всякий мост является гражданским [объектом] по определению", - добавил глава МИД Украины.