17 июля, 21:06

Глава МИД Украины отказался назвать Крымский мост гражданским объектом

Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ ТАСС
© Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ ТАСС

Дмитрий Кулеба считает, что мост построен незаконно и используется для поставки силам России оружия

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Совбеза ООН по ситуации на Украине, отказался считать Крымский мост, на который в понедельник со стороны Киева была совершена террористическая атака, гражданским объектом.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

"Что заставляет вас верить, что Керченский мост - это объект гражданской инфраструктуры?" - спросил он у журналиста, задавшему ему вопрос о том, является ли Крымский мост законной целью для атак. Кулеба утверждал, что мост используется для снабжения сил РФ оружием, топливом и различным оборудованием, а также якобы построен незаконно.

"Не всякий мост является гражданским [объектом] по определению", - добавил глава МИД Украины.

  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация