17 июля, 21:13

Зеленский заявил, что обсудил с генсеком ООН возможности возобновления зерновой сделки

EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины рассказал, что он договорился с Антониу Гутерришем работать над восстановлением продовольственной безопасности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил с ним вопрос возобновления зерновой сделки, о выходе из которой в понедельник объявила Россия.

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"Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием посредством путей в Черном море", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее украинский лидер сообщил, что направил Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ. 

Теги:
УкраинаГутерриш, АнтониуЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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