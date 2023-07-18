Президент Иракского Курдистана посетит Баку 18 июля с официальным визитом

Нечирван Барзани намерен обсудить отношения Азербайджана с Ираком и автономным регионом

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани 18 июля посетит Баку с официальным визитом. Об этом сообщила в понедельник его канцелярия.

"Президент [Иракского] Курдистана посетит Азербайджан с официальным визитом и встретится с президентом Ильхамом Алиевым в Баку во вторник, 18 июля", - приводит заявление телеканал Rudaw.

По информации канцелярии, Барзани намерен обсудить с Алиевым отношения Азербайджана с Ираком и автономным регионом, а также укрепление сотрудничества в различных областях.