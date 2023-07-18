Эксперт считает, что Россия продолжит поставлять пшеницу в бедные страны

Ливанский эксперт по проблемам продовольственной безопасности Мухаммед Диаб отметил, что страны Азии и Африки останутся в выигрыше, так как ранее они недополучали товар из-за "махинаций западных держав"

БЕЙРУТ, 18 июля. /ТАСС/. Угрожающие прогнозы по поводу последствий прекращения действия зерновой сделки для развивающихся государств, страдающих от голода, преследуют цель настроить международную общественность против России. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС ливанский эксперт по проблемам продовольственной безопасности Мухаммед Диаб.

"На самом деле позиция, занятая Россией, является вполне оправданной и закономерной, и она никак не отразится на поставках пшеницы из РФ, поскольку Москва не отказывается от помощи бедным странам", - подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что соглашение, регулирующее вывоз зерна и удобрений из черноморских портов России и Украины, было жестом доброй воли со стороны Москвы. "Однако Запад и руководство ООН его проигнорировали, провалив выполнения той части зерновой сделки, которая касалась российских интересов, - сказал он. - Теперь европейцы пожнут плоды своей недальновидности, поскольку они были основными получателями украинской сельхозпродукции, которая перемещалась морским путем".

По мнению эксперта, "никакой угрозы глобальной продовольственной безопасности не возникло после решения правительства РФ выйти из зерновой сделки". "Напротив, страны Азии и Африки, которые ранее недополучали пшеницы, ячменя и удобрений из-за махинаций западных держав, окажутся в выигрыше, - отметил Диаб. - А у России, которая продолжит поставки зерновых в дружественные государства по подходящим ценам, будут развязаны руки для необходимых действий по обеспечению безопасности в черноморской зоне".

Согласно прогнозу ливанского аналитика, определенную выгоду от прекращения зерновой сделки получат производители зерновых в Восточной Европе, например, Польша и Словакия, ранее проигрывавшие в рыночной конкуренции с дешевой украинской сельхозпродукцией. Киеву придется пользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом для вывоза своего зерна, что потребует немалых финансовых затрат, считает он. "Зарабатывать по 5-6 млрд долларов в год как раньше на экспорте сельхозпродукции на морских судах Украина уже не сможет", - констатировал Диаб.