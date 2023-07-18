17 июля, 21:28,
обновлено 17 июля, 21:34
Военная операция на Украине

Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются

Министр иностранных дел Венгрии призвал приступить к ним как можно скорее

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Участники конфликта на Украине и все заинтересованные стороны должны немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку с каждым днем условия для этого становятся все хуже. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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"Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились. Однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всех хуже", - заявил глава венгерского МИД. В связи с этим он подчеркнул, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и начать переговоры о мире на Украине.

Он также отметил, что международное сообщество должно держать каналы связи с Россией открытыми, иначе не будет надежды на урегулирование конфликта на Украине.

"Если мы перекрываем каналы связи [с Россией], то мы отказываемся от всякой надежды на мир. А нужно прилагать усилия для достижения мира и осуществлять миссии с этой целью", - сказал глава венгерского МИД. В связи с этим он поблагодарил за миротворческие усилия Папу Римского Франциска, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров африканских стран, которые разными путями стремятся способствовать урегулированию украинского конфликта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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