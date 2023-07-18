Байден в разговоре с Нетаньяху призвал Израиль отказаться от односторонних мер

Также в ходе телефонного разговора президент США и премьер-министр Израиля обсудили сотрудничество в целях предотвращения появления у Ирана ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил беспокойство в связи с расширением израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и призвал отказаться от совершения односторонних действий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул важность принятия мер, чтобы поддержать двухгосударственное решение и повысить безопасность на Западном берегу [реки Иордан]. <...> Он выразил беспокойство в связи с продолжающимся расширением поселений и призывал все стороны воздержаться от дальнейших односторонних действий. Лидеры договорились провести консультации с партнерами в регионе, чтобы как можно скорее организовать встречу в формате Акаба - Шарм-эш-Шейх", - следует из документа.

В ходе беседы также обсуждалось сотрудничество США и Израиля в целях "предотвращения появления у Ирана ядерного оружия". "Они обсудили тесную координацию [действий] по сдерживанию Ирана, включая регулярные и постоянные совместные военные учения", - говорится в заявлении.

Как сообщил ранее на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, визит Нетаньяху в Соединенные Штаты состоится осенью.