В парламент Греции внесен законопроект об упрощении участия в выборах греков за рубежом

В МВД считают, что такой закон укрепит равное отношение к членам избирательного корпуса

АФИНЫ, 18 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Греции в понедельник внесло в парламент законопроект о снятии всех ограничений на участие греков, проживающих за рубежом, в выборах. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его данным, этот законопроект МВД - первый нормативный акт, представленный нынешним правительством, сформированным после парламентских выборов 25 июня. Законопроект снимает все ограничения, которые действуют по отношению к реализации права голоса греческими гражданами, которые либо постоянно проживают за границей, либо оказались за границей в день выборов.

Целью законопроекта является укрепление равного отношения ко всем членам избирательного корпуса с особым акцентом на осуществление права голоса избирателей, находящихся за рубежом, в контексте соблюдения принципа всеобщего избирательного права, отметили в МВД.

Законопроект был вынесен на общественное обсуждение с 10 по 17 июля и собрал множество комментариев, которые демонстрируют необходимость предоставления грекам за границей возможности голосовать по месту жительства без ограничений, отметил телеканал. В то же время отмечается, что осуществление избирательного права гарантировано конституцией и касается всех греков, независимо от того, где они находятся.

Министр внутренних дел Греции Ники Керамеос заявила в связи с внесением законопроекта, что на всех депутатах, независимо от их принадлежности к разным политическим партиям, лежит большая ответственность за то, чтобы воспользоваться данной "исторической возможностью" устранить все препятствия на пути голосования греков, которые постоянно проживают за границей, а также тех, кто оказался за рубежом в день выборов. "Речь идет об уважении к грекам во всем мире, и мы все обязаны облегчить им осуществление гарантированного Конституцией права голоса", - подчеркнула министр.

Правительство рассчитывает провести голосование по этому законопроекту до ухода парламента на летние каникулы. Для одобрения законопроекта необходимы голоса не менее 200 депутатов в 300-местном однопалатном высшем законодательном органе. По словам газеты "Прото тема", правительство уже заручилось требуемой поддержкой депутатов правящей партии "Новая демократия" и нескольких оппозиционных партий, которые обещают проголосовать за.