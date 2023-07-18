Сийярто: Венгрия выступает за бесперебойное обеспечение продовольствием беднейших стран

Ранее в правительстве страны заявили о поддержке зерновой сделки и черноморской инициативы по вывозу сельхозпродукции с Украины

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно обеспечить бесперебойные поставки продовольствия в беднейшие страны мира, чтобы не допустить там политической и социальной дестабилизации. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее правительство Венгрии заявило, что поддерживает зерновую сделку и черноморскую инициативу по вывозу сельхозпродукции с Украины, и призвало к сохранению этих договоренностей. Сийярто напрямую не упоминал в своем выступлении эти соглашения.

"Хотелось бы подчеркнуть важность бесперебойных поставок продовольствия, особенно в уязвимые районы мира, где дефицит продуктов питания может легко привести к проблемам в области безопасности. Эти проблемы могут поначалу носить местный характер, но потом они могут перекинуться на другие районы и станут глобальными. Это также создает питательную среду для возникновения террористической угрозы", - сказал Сийярто.