Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с эмиссаром Ватикана

Встреча состоится в Белом доме 18 июля

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет во вторник в Вашингтоне посланника Папы Римского по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи. Об этом сообщила в понедельник в письменном заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден примет кардинала Маттео Дзуппи <...> в Белом доме 18 июля. Кардинал Дзуппи едет в Вашингтон по поручению Папы Римского Франциска", - отмечается в документе. По словам Жан-Пьер, стороны обсудят оказание "гуманитарной помощи" затронутым боевыми действиями на Украине, а также тему "репатриации украинских детей".

Такую же информацию изложил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. "Кардинал прибывает по конкретному поручению Папы Римского и как его посланник, чтобы провести здесь обсуждения, касающиеся войны на Украине (специальной военной операции - прим. ТАСС), особенно гуманитарных обеспокоенностей", - сказал сотрудник СНБ. Никаких деталей он, как и Жан-Пьер, не привел. В апостольской нунциатуре (посольстве) в Вашингтоне не ответили на просьбу корреспондента ТАСС поделиться дополнительными подробностями визита кардинала Дзуппи.

Как заявила ранее служба печати Святого престола, поездка кардинала в США продлится с 17 по 19 июля. В заявлении указывалось, что "визит в Вашингтон состоится в контексте миссии по достижению мира на Украине и имеет своими целями обмен мнениями о текущей трагической ситуации и содействие гуманитарным инициативам, чтобы поддержать наиболее слабых, особенно детей".

Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Позже он сообщил, что обсуждались вопросы гуманитарного характера.