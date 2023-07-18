Сийярто назвал ситуацию в области безопасности в мире "самой плохой" за последние 80 лет

Глава МИД Венгрии отметил, что есть большая вероятность начала третьей мировой войны

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Международная безопасность подвергается сейчас самый большой угрозе за последние 80 лет. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Ситуация в области международной безопасности сейчас самая плохая за последние 80 лет. Все чаще мы слышим упоминания о ядерном потенциале, и вероятность того, что разразится третья мировая война, сейчас высока как никогда раньше", - заявил глава венгерского МИД.

Он также отметил, что в мире вновь возникла опасность деления на блоки по принципу Восток - Запад. В связи с этим министр призвал международное сообщество отказаться от блокового мышления и развивать глобальное сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и уважении.