СМИ: Япония может запретить экспорт в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра

В рамках нового пакета санкций правительство страны также может запретить экспорт электромобилей в Россию, пишет газета Yomiuri

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках пакета новых ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины намерено запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, соответствующее решение может вступить в силу уже в начале августа. Кроме того, японские власти рассчитывают полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Как отмечает Yomiuri, в 2022 году поддержанные автомобили стали главным товаром японского экспорта в РФ. Объем поставок этих транспортных средств в Россию занял 26% от общего показателя экспорта из Японии соответствующей продукции. Так, в прошлом году в РФ были направлены порядка 200 тыс. поддержанных автомобилей общей стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд). По мнению издания, после введения новых санкций экспорт будет ограничен лишь малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении снизится примерно до 100 млрд иен ($720 млн).

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.).