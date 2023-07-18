Минобороны Великобритании направит $3,3 млрд на восстановление запасов снарядов и техники

Министр обороны страны Бен Уоллес отметил, что планы развития ВС не включают в себя отказ от сокращения численности сухопутных сил

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании направит дополнительные £2,5 млрд ($3,27 млрд по текущему курсу) на восстановление запасов вооружений и боеприпасов на складах королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в ночь на вторник накануне публикации обновленного плана развития ВС страны.

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, при подготовке документа учитывалась необходимость "в модернизации и адаптации к угрозам, с которыми мы сталкиваемся", и уроки конфликта на Украине. Приоритетом по-прежнему будут оставаться инвестиции в самые современные оборонные технологии. Дополнительное финансирование осуществляется за счет увеличение бюджета Минобороны королевства на £5 млрд ($6,5 млрд), о котором премьер-министр королевства Риши Сунак объявил в марте. Эта сумма оказалась существенно меньше £10-11 млрд ($13-14,4 млрд долларов), которые просил у Минфина Уоллес. Значительное увеличение бюджета, который в 2021-2022 финансовом году достиг £48,6 млрд ($63,5 млрд), понадобилось как в связи с конфликтом на Украине, так и из-за падения курса фунта и значительного роста инфляции в Великобритании.

В интервью газете The Daily Telegraph Уоллес, который может уже в сентябре покинуть свой пост, заявил, что его наследием должны стать более современные, "более смертоносные, оснащенные и глобальные" британские вооруженные силы. Он также подчеркнул, что планы развития ВС королевства не предполагают отказа от сокращения численности сухопутных сил. В 2025 году она будет доведена до 72,5 тыс. с текущих 76 тыс. Он объяснил это решение тем, что меньшее количество солдат можно будет не только оптимально экипировать, но и обеспечить им лучшие жилищные условия во время службы.

"Если речь идет о боевой группе, то вы купите им 300 бронемашин, или мне вооружить их вилами? Выбор действительно такой", - заявил министр.

В конце января телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что военное руководство США больше не рассматривает британскую армию как боевую силу высшего класса в отличие от армий США, России, КНР и Франции и считает, что она скорее находится на уровне армий Германии и Италии. Как отметил телеканал, в Вашингтоне посылают Лондону сигналы о необходимости увеличения военных расходов в свете конфликта на Украине. По словам источника Sky News, на повышение боеготовности Сухопутных войск Великобритании понадобится 10 лет. В июне заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что Великобритания рискует потерять свое влияние в НАТО, если не откажется от политики сокращения армии.