18 июля, 01:06

Bild: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста

По данным газеты, за 2022 год расходы Анналены Бербок на услуги специалиста составили примерно €136,5 тыс.

ТАСС, 18 июля. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потратила на услуги стилиста за 2022 год около €136,5 тыс., она платила специалисту фиксированную ставку в размере €8 925 в день. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, помимо прошлогодней статистики, за первую половину 2023 года возлагаемые на налогоплательщиков расходы кабинета министров Германии на услуги парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов составили около €500 тыс.

Как считает Кристиан Хиллгрубер, чьи слова приводит газета, подобные расходы федерального правительства являются "сомнительными с юридической точки зрения" и "политически уродливыми".

Он посоветовал правительству Германии "уделять меньше внимания внешним проявлениям в своих связях с общественностью и больше - форме и содержанию своих сообщений". 

Теги:
ГерманияБербок, Анналена
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