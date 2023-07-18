Мадуро потребовал от ЕС прекращения санкций и уважения к Венесуэле

Президент южноамериканской страны также выразил надежду на сотрудничество с Европой

КАРАКАС, 18 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от Европейского союза (ЕС) прекратить санкции против Венесуэлы и выразил надежду на новый этап отношений с европейскими государствами, основанный на взаимном уважении. Об этом он заявил в понедельник в авторской программе "С Мадуро +" государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Президент указал, что на проходящем в Брюсселе саммите ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) "услышан голос Венесуэлы, которая требует прекращения санкций, блокады, прекращения агрессии против Венесуэлы и уважения к Венесуэле". США и большинство стран ЕС наложили свыше 930 ограничительных мер против южноамериканской страны.

Мадуро высказал надежду на "новые отношения с Европой, отношений уважения, сотрудничества, совместной работы". Он напомнил, что "в Венесуэле проживают больше 500 тыс. испанцев, более 400 тыс. итальянцев и более 600 тыс. португальцев, иммигрировавших из своих стран".

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес представляет южноамериканскую страну на саммите ЕС-СЕЛАК, который во вторник завершит свою работу.