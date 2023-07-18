Конгрессмен США сообщил, что ФБР запретили приближаться к Хантеру Байдену в день допроса

По словам бывшего сотрудника бюро, следователи должны были ждать, пока сын президента США вызовет их сам

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Бывший спецагент Федерального бюро расследований подтвердил, что сотрудникам ФБР было запрещено приближаться к сыну президента США Хантеру Байдену для допроса, который был назначен на 8 декабря 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

"Вечером за день до допроса Хантера Байдена как штаб-квартира Секретной службы, так и команда избранного [президента США Джо] Байдена были проинформированы о планируемом допросе. В день допроса Хантера Байдена федеральным агентам было сказано, что они не могут приближаться к Хантеру Байдену и должны ждать вызова от него. В результате изменения планов следователи по уголовным делам Налоговой службы и ФБР так и не допросили Хантера Байдена в рамках расследования", - говорится в заявлении Комера, опубликованном на сайте комитета.

Поясняется, что беседовавший с комитетом неназванный бывший спецагент ФБР должен был лично участвовать в допросе сына нынешнего американского президента.

По мнению Комера, полученные сведения доказывают наличие в Соединенных Штатах "двухуровневой системы правосудия".

22 июня председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Джейсон Смит на основании стенограмм многочасовых бесед законодателей со старшим специальным агентом управления уголовных расследований Службы внутренних доходов Гэри Шейпли и другим сотрудником налогового ведомства сообщил, что американский Минюст до последнего отказывал в проведении расследования, пытаясь затянуть дело Хантера Байдена настолько, чтобы истек срок давности по преступлению.