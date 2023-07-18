В Сеуле началось первое заседание группы по вопросам ядерного планирования РК и США

Предположительно, заместитель помощника президента США Курт Кэмпбелл и первый заместитель советника по нацбезопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё обсудят тему ядерного сдерживания и вопрос обмена информацией по КНДР

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Первое заседание консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США началось во вторник в Сеуле. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

В переговорах принимают участие заместитель помощника президента США и координатор по вопросам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Курт Кэмпбелл и первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё. Ожидается, что стороны рассмотрят вопрос обмена информацией по КНДР и тему ядерного сдерживания.

13 июля Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что консультативная группа по ядерному планированию Республики Корея и США станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР.

По итогам саммита 26 апреля президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден приняли декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования. Новая группа будет обсуждать "ядерное и стратегическое планирование", стороны "будут работать над совместным планированием и реализацией планов" южнокорейских вооруженных сил по поддержке операций ядерных подразделений США в случае конфликта, отмечалось в декларации.