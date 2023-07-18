Власти и оппозиция Венесуэлы провели встречу в Брюсселе при участии лидеров других стран

Переговоры длились более двух часов

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Представители оппозиции и правительства Венесуэлы провели встречу в Брюсселе при участии президентов Аргентины Альберто Фернандеса, Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Колумбии Густаво Петро и Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации аргентинского лидера.

"Главы государств провели встречу с переговорщиками с обеих сторон - с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и представителем оппозиции этой страны Херардо Блайдом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи, которая продлилась более двух часов, президенты призвали власти и оппозицию Венесуэлы "разработать дорожную карту для проведения выборов в 2024 году". Они отметили "необходимость снятия экономических санкций, от которых страдает венесуэльский народ". Во встрече также принял участие глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

В августе 2021 года правительство и оппозиция Венесуэлы начали переговоры в Мексике при посредничестве Норвегии. Впоследствии Каракас отказался от дальнейшего диалога после экстрадиции в октябре того же года из Кабо-Верде в США гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба, обвиняемого в отмывании денег.

В мае 2022 года председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что встретился с Блайдом, чтобы обсудить возможность возобновления переговоров. В ноябре 2022 года представители властей и оппозиции Венесуэлы провели новый раунд переговоров, по итогам которых было подписано соглашение по решению нескольких гуманитарных вопросов. Документ предусматривает возвращение правительству Венесуэлы контроля над частью замороженных зарубежных активов, которые предполагается направить на финансирование гуманитарных расходов. Договоренности пока не были реализованы.