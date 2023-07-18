Джон Керри надеется, что взаимодействие по климату изменит отношения США и КНР

По информации Reuters, спецпредставитель президента США также отметил, что Байден ценит свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри на встрече с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин посредством переговоров по климату смогут приступить к трансформации отношений в более широком смысле. Об этом в понедельник вечером (утром во вторник по пекинскому времени) сообщило агентство Reuters.

"Мы надеемся, что это может быть началом нового подхода к сотрудничеству и возможности разрешить противоречия между нами", - приводит агентство слова Керри. "Мы очень надеемся, что это станет не просто стартом переговоров между вами и мной по климатическим вопросам, но что мы сможем начать менять отношения в более широком смысле", - обратился спецпосланник президента США к Ван И.

По информации Reuters, Керри также отметил, что американский лидер ценит свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, привержен стабильности в отношениях США и Китая и убежден, что вместе они могут предпринять усилия, которые способны повлиять на ситуацию в мире.

Керри 16-19 июля находится в Китае с рабочем визитом. Ранее он встретился со специальным представителем правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Как сообщило Центральное телевидение Китая, их переговоры длились более четырех часов.