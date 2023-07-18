В Минсельхозе Японии заявили, что прекращение зерновой сделки не создаст проблем стране

Глава ведомства Тэцуро Номура отметил, что Украина поставляет Японии незначительное количество зерновых

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии не считает, что прекращение зерновой сделки вызовет проблемы со снабжением страны пшеницей, однако опасается глобального роста цен на продовольствие. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура.

"Япония, - сказал он, - закупает на Украине крайне незначительное количество зерновых. Поэтому в нынешней ситуации не возникнет немедленных проблем с объемами их закупок за рубежом".

"Однако вызывает беспокойство то влияние, которое прекращение зерновой сделки может оказать на международные цены на пшеницу, кукурузу и другие зерновые, а также на общее снабжение продовольствием", - отметил министр.

Япония ввозит из-за границы до 90% необходимой ей пшеницы. Она закупается в основном в США, Канаде и Австралии. Для стабилизации рынка пшеница импортируется централизованно по правительственным каналам, а затем ее перепродают мукомольным фирмам. Крупнейшая японская компания этой отрасли Nisshin Seifun Group объявила во вторник, что не ожидает в кратковременной перспективе серьезных скачков цен на муку в стране.