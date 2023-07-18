Эр-Рияд и Анкара подписали соглашения в сфере энергетики, инвестиций и обороны

Также Минобороны Саудовской Аравии подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Турция подписали во вторник несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предполагающих реализацию совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Церемония подписания соглашений состоялась в Джидде после встречи наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой стороны, как отмечает агентство, обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также некоторые аспекты международной и региональной повестки дня.

Среди подписанных документов агентство упоминает меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области энергетики, меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию проектов в области оборонной промышленности, исследований и технологий. Кроме того, министерство обороны Саудовской Аравии подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.