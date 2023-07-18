18 июля, 05:26
Военная операция на Украине

В Николаеве промышленный объект получил повреждения после взрывов

Как сообщили в командовании "Юг" ВСУ, произошло возгорание

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Промышленный объект поврежден в Николаеве, где ночью произошли взрывы, в результате возник пожар. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Объект промышленности, произошло возгорание", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В командовании также сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры в Одессе.

Ночью в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове. Мэр Николаева Александр Сенкевич указывал, что на одном из объектов города произошел "достаточно серьезный пожар", однако другие подробности не приводились. 

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