Индия и США уведомили ВТО об урегулировании шести торговых споров

Речь идет о спорах, возникших после ввода Вашингтоном дополнительных тарифов на сталь и алюминий, сообщила газета The Financial Express

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Индии и США официально уведомили Всемирную торговую организации (ВТО) об урегулировании шести торговых споров, возникших после ввода Вашингтоном дополнительных тарифов на сталь и алюминий. Об этом во вторник сообщила газета The Financial Express.

О том, что стороны договорились прекратить разбирательства в рамках ВТО, Белый дом сообщил во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне. По данным издания, в понедельник стороны направили в организацию официальные уведомления об этом.

Торговые споры произошли между двумя странами при администрации бывшего президента США Дональда Трампа. В 2018 году США ввели дополнительные тарифы на ввоз стали и алюминия из большинства стран мира, в число которых попала и Индия. В ответ Дели ввел дополнительные пошлины на импорт ряда товаров из США, в том числе продовольствия, как орехи, фрукты, а также мотоциклов и ряда продукции металлургии.

После урегулирования спора около 70% импорта стали и 80% импорта алюминия из Индии в США будут освобождены от уплаты дополнительной пошлины. Другие споры касались мер государственной поддержки экспорта стали и алюминия в Индии, а также отрасли возобновляемой энергетики и производства солнечных батарей, пишет газета.