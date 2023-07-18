Пакистанские военные обвинили Афганистан в всплеске террора на своей территории

По информации газеты Dawn, "неспособность афганских талибов сдержать ТТП была основной причиной последней волны беспорядков в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве"

ИСЛАМАБАД, 18 июля. /ТАСС/. Участники 258-й конференции командиров корпусов армии Пакистана в понедельник обвинили Кабул в возросшей террористической активности на территории исламской республики. Об этом во вторник сообщила газета Dawn со ссылкой на Межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) пакистанского министерства обороны.

"В качестве основных причин, влияющих на безопасность Пакистана, отмечены убежища и свобода действий, доступные террористам запрещенной [в исламской республике] группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП) и другим группам подобного рода в соседней стране [Афганистане], а также доступность новейшего оружия для экстремистов", - говорится в заявлении ISPR.

Согласно изданию, "неспособность афганских талибов (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ) сдержать ТТП была основной причиной последней волны беспорядков в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве".

Отмечается, что ранее Исламабад неоднократно выражал обеспокоенность по поводу использования экстремистами афганской территории для осуществления трансграничного террора.

По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в первой половине 2023 года террористы совершили в стране 151 атаку, что на 18% больше, чем в тот же период 2022 года. В результате вылазок экстремистов в январе-июне 2023 года в Пакистане погибли 389 человек и 656 получили ранения.