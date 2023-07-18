18 июля, 05:42

Чехия выдаст США криминального авторитета из Грузии

Полад Омаров возглавлял организованную преступную группировку, которая терроризировала азербайджанские общины в России и на Украине, сообщали чешские СМИ

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Чехии Павел Блажек подписал распоряжение о выдаче США задержанного в республике выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова. Об этом сообщила во вторник газета Pravo.

Процесс экстрадиции Омарова должен быть осуществлен в течение ближайших дней. На основе международного ордера на арест он был задержан в Чехии в январе и с тех пор находится под стражей. Вскоре после его задержания стало известно, что американская прокуратура обвинила трех криминальных авторитетов из стран Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.

Городской суд в Праге в конце мая постановил, что Омаров может быть выдан в США, а также в Грузию и Казахстан, которые тоже затребовали его экстрадиции из Чехии для привлечения к уголовной ответственности. Чешские СМИ сообщали ранее, что Омаров возглавлял организованную преступную группировку, которая терроризировала азербайджанские общины в России и на Украине. 

Теги:
СШАГрузияЧехия
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