Samsung и Onur Group подписали соглашения по восстановлению Украины

Строительные подразделения южнокорейской и турецкой компаний договорились о совместной работе для создания инфраструктуры "умного города" во Львове, сообщила газета Dunya

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Турецкий строительный гигант холдинг Onur Group подписал соглашения по развитию и восстановлению инфраструктуры Украины с южнокорейской Samsung. Об этом сообщает газета Dunya.

Строительные подразделения турецкой и южнокорейской компаний договорились о совместной работе для создания инфраструктуры "умного города" во Львове. Подписи под соответствующим соглашением поставило и руководство этого города. Вторая часть договоренностей касается более комплексного сотрудничества в энергетике, инфраструктурных проектах и жилищном строительстве на территории Украины. В перспективе эти договоренности, как пишет Dunya, должны будут стать базой для расширения взаимодействия двух компаний в Центральной и Восточной Европе.

По информации главы Союза предпринимателей Турции и Украины Бурака Пехливана, несмотря на конфликт, на Украине продолжает работать более 700 турецких компаний. Объем турецких инвестиций в эту страну превышает $4,5 млрд, и это позволяет Анкаре занимать позицию одного из крупнейших инвесторов. "Наш экспорт и объемы совместного производства растут. А партнерство с Samsung сделает позиции Турции более крепкими", - отметил Пехливан.

Samsung, как отмечает издание, выделит Украине $8 млрд на восстановление. Onur Group, в свою очередь, является одним из крупнейших подрядчиков и работодателей на Украине.