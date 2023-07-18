США вернули Индии 105 нелегально вывезенных из страны предметов древности

Самые древние из них датируются II веком нашей эры, отметил посол республики в США Таранджит Сингх Сандху

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Власти США передали Индии 105 нелегально вывезенных из страны антикварных предметов, самые древние из которых датируются II веком нашей эры. Об этом во вторник сообщил посол южноазиатской республики в США Таранджит Сингх Сандху.

"105 индийских антикварных предметов возвращаются домой! Был рад посетить церемонию в Нью-Йорке, посвященную реституции индийских артефактов вслед за визитом премьер-министра Нарендры Моди [в США в июне]", - написал индийский посол в Twitter.

Церемония прошла в офисе окружного прокурора Манхэттена, при участии которого проходит процесс возвращения предметов старины, уточняет агентство Press Trust of India. Они датируются периодом от II до XIX века и происходят из различных регионов Индии. Значительная часть из них являются предметами культа.

Сандху также сообщил, что США и Индия работают над подготовкой соглашения о культурном наследии, которое позволит более эффективно бороться с нелегальной торговлей предметами древности. "Это усилит сотрудничество наших ведомств и усложнит обход законов для контрабандистов", - заявил дипломат.

Индия в последние годы активно налаживает процесс возвращения нелегально вывезенных из страны предметов искусства и древности. В частности, сотрудничество в этом направлении выстраивается с США. С 2016 года Вашингтон помог Индии вернуть на родину почти 300 предметов старины. По словам представителя офиса окружного прокурора Манхэттена Джордана Стокдейла, власти США нашли порядка 1,5 тыс. таких предметов, которые еще предстоит передать Индии.