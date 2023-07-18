Между Тайбэем и Прагой установили прямое воздушное сообщение

Маршрут будет обслуживать авиакомпания China Airlines

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Прямое воздушное сообщение устанавливается между Тайбэем и Прагой, первый авиалайнер вылетает в чешскую столицу во вторник. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Маршрут будет обслуживать авиакомпания China Airlines. Регулярные рейсы должны осуществляться дважды в неделю. Первый авиалайнер в Прагу вылетит из Тайбэя во вторник в 23:20 (18:50 мск) и через почти 14 часов полета приземлится в чешской столице в среду в 07:10 (08:10 мск).

Маршрут Тайбэй-Прага-Тайбэй обслуживают авиалайнеры Airbus A350-900. Они рассчитаны на перевозку 306 пассажиров. Самолеты будут вылетать из Тайбэя по вторникам и субботам, а из чешской столицы - в среду и воскресенье.