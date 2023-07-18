МИД Южной Кореи заявил об отсутствии у КНДР альтернативы полному ядерному разоружению

Как отметили в ведомстве, в Республике Корея не намерены игнорировать "обманную тактику" КНДР

СЕУЛ, 18 июля. /ТАСС/. У КНДР нет альтернативы полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, поскольку ее к этому обязал Совет Безопасности ООН. С таким утверждением выступил во вторник в Сеуле МИД Республики Корея.

"Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация - юридическое обязательство, которое было наложено на Северную Корею одиннадцатью единогласно принятыми резолюциями СБ ООН, что не предполагает для Пхеньяна какого-либо выбора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В нем указано, что в Сеуле не намерены игнорировать "обманную тактику" КНДР, которая, как утверждается, несколько раз за прошедшие 30 лет соглашалась на ядерное разоружение и получала соответствующую международную помощь, но при этом продолжала развивать свои ракетные и ядерные возможности. Документ также призывает Пхеньян "немедленно отказаться от незаконных ракетно-ядерных разработок" и вернуться за стол переговоров.

Заявление южнокорейского МИД опубликовано в ответ на предупреждение заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющейся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.

Она, в частности, заявила, что США готовы предложить Пхеньяну обратимые уступки, а взамен требуют необратимой денуклеаризации. Ким Ё Чжон пояснила, что КНДР ведет переговоры с США с 90-х годов прошлого века, и поэтому им известно, что в предложении Вашингтона о "диалоге без предварительных условиях" есть уловка, цель которой - "остановить то, чего США боятся". Нынешняя американская администрация потребует от Пхеньяна "полную, необратимую и проверяемую денуклеаризацию", но взамен может предложить лишь обратимые уступки: приостановление учений, отказ от развертывания стратегических средств, вывод войск, подчеркнула сестра северокорейского лидера.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Постоянный представитель КНДР Ким Сон затем выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому вопросу, заявив, что испытания ракет - это применение народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.