Хиросима не пригласит представителей РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Мэр Кадзуми Мацуи назвал причиной решения "продолжение агрессии против Украины" со стороны России

ТОКИО, 18 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Венгерский/. Власти японского города Хиросима второй год подряд из-за ситуации вокруг Украины не станут приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв американской атомной бомбардировки, осуществленной 6 августа 1945 года. Об этом заявил во вторник в ходе онлайн-брифинга мэр города Кадзуми Мацуи, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Поскольку агрессия против Украины продолжается, мы, как и в прошлом году, решили не приглашать на церемонию представителей обоих государств, - подчеркнул мэр. - Вместе с тем мы выступаем за продвижение визитов в наш город руководителей всех стран, поэтому сообщили посольствам [России и Белоруссии], что очень надеемся на приезд [лидеров] в Хиросиму в скором будущем, где они могли бы напрямую ознакомиться с историей атомной бомбардировки".

22 мая власти города Нагасаки также объявили о решении не приглашать глав дипломатических представительств России и Белоруссии в Японии на церемонию памяти жертв бомбардировки.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, составляет более 500 тыс.