США сообщили об инциденте между ВКС РФ и американским самолетом над Сирией

По информации агентства Associated Press, речь идет о "новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты утверждают, что российский летчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолета МС-12 над Сирией. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его информации, в воскресенье российский истребитель якобы "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след". Со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена AP пишет, что речь идет о "новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".

На прошлой неделе агентство сообщало, что США рассматривают варианты противодействия якобы возросшей активности ВКС России в воздушном пространстве Сирии. По его данным, действия российской авиации "затруднили нанесение удара по лидеру "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). При этом не уточнялось, какие именно варианты противодействия российской авиации рассматривают США. Возросшая, по информации AP, с марта этого года активность ВКС РФ якобы вызвана "нарастающим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством с целью попытаться вынудить США покинуть Сирию".

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. По его словам, подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов с участием гражданских воздушных судов.

Кроме того, были зафиксированы 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции.