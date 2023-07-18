Верховный суд Индии рассмотрит апелляцию оппозиционера Ганди по исполнению приговора

По сведениям газеты Hindustan Times, если суд встанет на сторону Рахула Ганди, то политик сможет в ближайшее время восстановить депутатские полномочия и получить право участвовать в выборах

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Верховный суд Индии принял к рассмотрению апелляцию оппозиционера Рахула Ганди на отказ нижестоящего суда приостановить исполнение его приговора о тюремном сроке, слушания пройдут 21 июля. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times.

Политик подал апелляцию в высшую судебную инстанцию 15 июля, спустя неделю после отказа Высокого суда штата Гуджарат приостановить исполнение приговора. Заседание по этому делу в пятницу проведет коллегия из трех судей.

В апелляции Ганди просит Верховный суд немедленно остановить исполнение приговора, политика на заседании во вторник представлял его адвокат Абхишек Сингхви. Если апелляция не будет поддержана, то это приведет к ограничению свободы слова и самовыражения, аргументирует политик. "Это внесет вклад в систематическое, продолжающееся выхолащивание демократических институтов и последовательное ограничение демократии, что окажет крайне разрушительное влияние на политический климат и будущее Индии", - цитирует издание апелляцию политика.

Если Верховный суд встанет на сторону Ганди, то политик сможет в ближайшее время восстановить депутатские полномочия и получить право участвовать в выборах. В противном случае Ганди не будет сразу отправлен в тюрьму, поскольку рассмотрение апелляции на сам приговор продолжается.

23 марта суд в Сурате приговорил Ганди к двум годам тюремного заключения. Его признали виновным по делу о диффамации из-за его высказываний о фамилии действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Выступая на политическом митинге своих сторонников в Гуджарате в 2019 году, Ганди якобы задался вопросом, "почему все воры носят общую фамилию Моди", намекая на скандал, связанный с бежавшими на тот момент из страны бизнесменами Ниравом Моди и Лалитом Моди. Ганди при этом не выступал с прямыми обвинениями в адрес действующего премьера. Однако истцы утверждали, что своим заявлением он "оклеветал всех Моди".

52-летний Рахул Ганди - выходец из самого известного в Индии политического клана Неру - Ганди, управлявшего страной большую часть ее независимой истории. Он также является одним из лидеров партии "Индийский национальный конгресс" - старейшей политической силы в Индии. Рахул Ганди - сын Раджива Ганди (1944-1991), внук Индиры Ганди (1917-1984) и правнук Джавахарлала Неру (1889-1964).