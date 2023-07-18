Зеленского просят убрать русский язык с сайта президента Украины

Автор петиции на сайте украинского главы утверждает, что народ "решительно осуждает такую позорную ситуацию"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Официальный сайт украинского президента Владимира Зеленского разместил петицию, авторы которой призывают убрать с этого ресурса русский язык.

"Недопустимо, чтобы на сайте главы государства <…> существовал русский язык", - говорится в тексте петиции. Автор обращения утверждает, что украинский народ "решительно осуждает такую позорную ситуацию".

Петицию подписали 1069 человек. Чтобы это обращение было рассмотрено Зеленским, оно должно набрать 25 тыс. голосов за три месяца.

Сейчас сайт президента можно просматривать на трех языках - русском, украинском и английском.

Курс на открытое вытеснение русского языка на Украине был взят сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения срока полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ.

С начала специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в учебных заведениях.