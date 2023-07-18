Экс-глава Молдавии заявил, что Санду и ее партия лишают республику независимости

Владимир Воронин выразил обеспокоенность усиливающимся давлением на Молдавскую православную церковь со стороны Румынского патриархата

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Молдавия при управлении Майей Санду и ее правящей Партией действия и солидарности теряет свою независимость, двигаясь в сторону объединения с Румынией. Об этом заявил на встрече с избирателями бывший глава республики, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

"Молдова шаг за шагом теряет свою независимость. Правящая власть отказала нам в названии нашего родного языка. Оказывается, теперь мы все румыны! Хотя молдавское государство сформировалось на 440 лет раньше, чем Румыния", - цитирует Воронина молдавское издание eNews.

Воронин выразил обеспокоенность усиливающимся давлением на Молдавскую православную церковь со стороны Румынского патриархата.

"И это лишь часть румынского наступления на Молдову. Румыния привлекает к себе молдавскую молодежь, посредством бесплатного образования, системой стипендий и льгот. В любом государственном учреждении, начиная с министерств, сидят румынские кураторы, которые указывают чиновникам, что и как делать", - отметил бывший глава Молдавии. Он раскритиковал заявления политиков от правящей партии, что, объединившись с Румынией, Молдавия "вступит в европейскую семью и заживет припеваючи".

"Они там все в Румынии наперебой кричат: мы вам поможем, мы вас выручим! Громче всех, кстати, это кричал Мирча Джоанэ, в бытность свою министром иностранных дел Румынии. Теперь он заместитель генерального секретаря НАТО, но кричит то же самое. Да оставьте вы нас в покое со своей помощью! Мы сами, без чужих костылей, способны построить Европу у себя дома. Что мы и начали делать еще в 2002 году и добились в этом определенных успехов", - подчеркнул экс-глава Молдавии.

В марте текущего года депутаты правящей партии простым большинством в парламенте приняли закон о смене название языка с молдавского на румынский. Однако для внесения поправок в конституцию, где государственным языком обозначен молдавский, необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Представители власти привели в качестве обоснования решения Конституционного суда Молдавии, который в 2013 году провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над конституцией текста Декларации о независимости Молдавии, где упоминался румынский язык. Этот документ парламент утвердил в 1991 году, по признанию авторов декларации, она была составлена с помощью дипломатов соседней Румынии.

В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что данная инициатива антиконституционна. Они указали, что, судя по опросам, молдавский считает государственным языком и большинство населения страны.