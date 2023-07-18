КНР призвала стороны конфликта на Украине воздержаться от нападений на гражданские объекты

Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, они также должны соблюдать международное гуманитарное право

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать террористическую атаку на Крымский мост.

"Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", - заявила Мао Нин.

По ее словам, Пекин надеется, что все стороны конфликта "приложат усилия для политического урегулирования кризиса и будут совместно способствовать смягчению ситуации".