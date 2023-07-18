18 июля, 07:21,
обновлено 18 июля, 07:45
Военная операция на Украине

КНР призвала стороны конфликта на Украине воздержаться от нападений на гражданские объекты

Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, они также должны соблюдать международное гуманитарное право

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать террористическую атаку на Крымский мост.

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"Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", - заявила Мао Нин.

По ее словам, Пекин надеется, что все стороны конфликта "приложат усилия для политического урегулирования кризиса и будут совместно способствовать смягчению ситуации". 

Теги:
УкраинаКитайВоенная операция на Украине
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