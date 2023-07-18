МИД Молдавии сообщил, что активизирует диалог с НАТО для обеспечения безопасности

По словам госсекретаря министерства Руслана Болбочана, в Вильнюсе "лидеры стран НАТО ясно дали понять, что не признают новых границ на европейском континенте, а утвержденные на саммите решения приблизили Украину к достижению цели вступления в альянс"

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии активизируют политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО, чтобы укрепить свою оборону на фоне конфликта на территории соседней Украины. Об этом заявил во вторник государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан на брифинге, посвященном результатам прошедшего в Вильнюсе саммита альянса.

"Молдова заинтересована в максимальном использовании возможностей, предоставляемых НАТО государствам-партнерам в рамках различных программ и инструментов сотрудничества", - сказал Болбочан. По его словам, в Вильнюсе "лидеры стран НАТО ясно дали понять, что не признают новых границ на европейском континенте, а утвержденные на саммите решения приблизили Украину к достижению цели вступления в альянс".

"Эти решения очень важны для региональной безопасности и для Молдовы, на которую напрямую влияет все, что происходит в регионе", - пояснил Болбочан.

Молдавию, в конституции которой прописан нейтралитет, в Вильнюсе представлял глава МИДЕИ Николай Попеску, который в своем выступлении заявил, что для республики нет военной угрозы. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами на референдуме, так как большинство населения, как показывают опросы, против вступления в Североатлантический альянс, а в последние месяцы число противников даже увеличилось. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе действует информационный центр и бюро по связям с альянсом. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что политика сближения с НАТО, которую проводят власти, может привести к распаду страны.