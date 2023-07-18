В Литве заявили, что рассчитывают на получение танков не ранее чем через пять лет

По оценке директора ассоциации оборонной промышленности Вайдаса Сабаляускаса, это могло бы быть около 50 машин

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Литва может рассчитывать на получение танков для своей армии, если закажет их сейчас, не ранее чем через пять лет. Об этом во вторник заявил журналистам директор ассоциации оборонной промышленности Литвы Вайдас Сабаляускас.

"Многие европейские страны проявляют интерес к приобретению танков, поэтому даже в том случае, если Литва закажет эту бронетехнику сейчас, ее поставки станут реальностью не ранее чем через пять лет", - заявил он.

Неделю назад глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Вильнюс приступил к первым конкретным шагам по приобретению танков, которые планирует включить в состав формируемой мотопехотной дивизии: сделаны предварительные расчеты по закупке этой тяжелой бронетехники. Военный министр не уточнил, у каких заказчиков и в каком количестве Литва планирует приобретение. По оценке Сабаляускаса, это могло бы быть около 50 машин. Сейчас танков на вооружении Литвы нет.