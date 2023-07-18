В Израиля на акциях против судебной реформы задержали 12 протестующих

По данным радио Kan, один человек получил травмы в результате наезда автомобиля на протестующих

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали 12 участников акций протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, возобновившихся во вторник утром в различных районах Израиля. Об этом сообщает радио Kan, отмечая, что один человек получил травмы в результате наезда автомобиля на шоссе на протестующих к северо-востоку от Тель-Авива.

Газета Yediot ahronot отмечает, что во вторник оппозиция проводит еще один "день всеобщего протеста" против судебной реформы. Утром протестующие заблокировали несколько транспортных артерий, в том числе трассу Тель-Авив - Хайфа, шоссе 6, 40 и 531 в различных частях страны. Во второй половине дня ожидаются акции на железнодорожных станциях, а вечером запланирована массовая демонстрация протеста в центре Тель-Авиве, указывает издание, отмечая, что на охрану общественного порядка направлены тысячи полицейских, в том числе конная полиция.

Нынешнее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года и в январе 2023 года выдвинуло проект реформы судебной системы страны, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти право контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в представленном виде подорвет основы демократии. Акции не прекращаются уже 28-ю неделю подряд.

На прошлой неделе Кнессет (парламент Израиля) принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе, ограничивающий возможности Верхового суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе "законе, который будет принят на следующей неделе в Кнессете", сообщила в тот же день канцелярия премьера.

Кроме того, глава израильского кабмина заявил хозяину Белого дома "о намерении во время летних [парламентских] каникул" попытаться достичь "широкого общественного консенсуса" по "остальной части процесса (судебной реформы - прим. ТАСС)" в Израиле, добавили в ведомстве премьера.