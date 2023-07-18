Куратор дипломатии КНР указал на огромный потенциал сотрудничества Китая и США по климату

Как подчеркнул Ван И, подробное взаимодействие было бы невозможным без поддержки народов двух стран

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Власти КНР считают огромным потенциал китайско-американского сотрудничества в области борьбы с климатическими изменениями. Об этом заявил во вторник глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

"Сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами по вопросам, касающимся климатических изменений, имеет огромный потенциал", - приводит слова китайского дипломата МИД КНР.

Как подчеркнул Ван И, подробное взаимодействие было бы невозможным без поддержки народов двух стран. Он отметил, что сотрудничество Китая и США по климату также зависит от общей ситуации в отношениях Пекина и Вашингтона.

"Мы готовы усилить диалог с американской стороной, обсуждать взаимовыгодное сотрудничество, сообща принимать меры в ответ на климатические изменения", - добавил Ван И.

Спецпредставитель президента США по вопросам климата прибыл в Пекин в воскресенье, его визит в КНР продлится до 19 июля. Керри обсуждает с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений.