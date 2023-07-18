В Йоханнесбурге открылась встреча ведущих политических партий стран БРИКС

Форум проводится в смешанном формате

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Встреча ведущих политических партий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), организованная правящей в ЮАР партией "Африканский национальный конгресс" (АНК), открылась во вторник в Йоханнесбурге.

"В работе форума, получившего название "Диалог политических партий БРИКС плюс", участвуют 54 партии, - заявил ТАСС официальный представитель АНК Амос Фаго. - Работа проходит под главным лозунгом "БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного, устойчивого роста и инклюзивной многосторонности".

Форум, на котором присутствуют, в том числе делегации "Единой России", КПРФ, Коммунистической партии Китая, Индийского национального конгресса, бразильской Партии трудящихся, проводится в смешанном формате, когда ряд участников выступает по видеосвязи.

В центре работы встречи находятся четыре комплекса вопросов: глобальный мир и безопасность; инклюзивная многосторонность; укрепление БРИКС и расширение его состава; партнерство для взаимно ускоренного роста и развития. Работа форума продлится до 20 июля.

"Мы хотим покончить с проблемой доминирования в мире, способствовать его диверсификации и дать возможность выбора, - заявила в кулуарах встречи первый заместитель генерального секретаря АНК Номвула Моконьане. - Наличие многочисленных стран, которые хотят вступить в БРИКС, свидетельствует, что наш мир не статичен и геополитика диктует новые пути развития современного общества. Политические партии стран БРИКС и их партнеры по диалогу призваны сыграть активную роль в современном мире, который переживает глобальный сдвиг, выражающийся в движении к многополярности".

Моконьане заявила, что основанная на долларе США международная валютная система показала, что она больше не работает. "Страны БРИКС добиваются диверсификации и более широкого использования национальных валют БРИКС в международной торговле, - подчеркнула заместитель генсека АНК. - По итогам нашей конференции мы представим на августовский саммит БРИКС свои рекомендации по валютной политике БРИКС". В повестку дня конференции, по словам Моконьане, включены также вопросы международной безопасности, пути урегулирования украинского кризиса, борьба с бедностью, устойчивое развитие.

Организаторы рассчитывают подготовить по итогам дискуссий практическую стратегию и тактику реализации принятых решений. Поставлена также цель укреплять межпартийные и многопартийные отношения между прогрессивными партиями с тем, чтобы действовать вместе по ключевым вопросам мировой повестке дня. Рекомендации нынешнего "Диалога политических партий БРИКС плюс" будут направлены в рабочие группы по подготовке саммита БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.