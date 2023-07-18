18 июля, 08:11

В КНР заявили, что план Байдена ограничить инвестиции в Китай препятствует сотрудничеству

Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, "Китай всегда выступал против политизации и милитаризации американскими властями экономических, торговых и технологических вопросов"

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Намерение администрации американского президента Джо Байдена ограничить инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая препятствует нормальному технологическому сотрудничеству двух стран. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда выступал против политизации и милитаризации американскими властями экономических, торговых и технологических вопросов, - сказала Мао Нин. - Мы считаем, что такая практика, как искусственное создание препятствий нормальному техническому сотрудничеству и торгово-экономическим обменам, нарушает принципы рыночной экономики, подрывает стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, это не отвечает интересам ни одной из сторон".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что план администрации Байдена по ограничению инвестиций в Китай будет сосредоточен на передовых технологиях, рестрикции затронут только новые инвестиции. По данным источника агентства, власти США могут запретить инвестиции в китайскую полупроводниковую промышленность, секторы квантовых вычислений и искусственного интеллекта. 

Теги:
СШАКитайБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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