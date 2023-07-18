В Белом доме сообщили о нахождении подлодки США с ядерным оружием в Южной Корее

Она располагается в порту Пусан

СЕУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Стратегическая подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту находится в порту Пусан. Об этом сообщил во вторник журналистам в Сеуле координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл по итогам консультаций с южнокорейскими коллегами.

"В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане", - подчеркнул он, добавив, что такой заход субмарины в южнокорейский порт происходит впервые за несколько десятилетий и призван продемонстрировать приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР.

Кэмпбелл в Сеуле принимал участие в первом заседании консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. Южнокорейскую сторону представлял первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё. Стороны рассматривали вопрос обмена развединформацией по КНДР и тему ядерного сдерживания.

13 июля Центральное телеграфное агентство Кореи выразило мнение, что консультативная группа по ядерному планированию Республики Корея и США станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР.

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой перечислен ряд шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В том числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.

16 июня в порт города Пусан вошла американская атомная подлодка с крылатыми ракетами "Томагавк". ВМС США и Южной Кореи провели учения по отработке специальных операций.