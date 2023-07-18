Бундесвер заключил контракт с Rheinmetall на поставку боеприпасов на сумму €1,3 млрд

Как сообщили в концерне, причиной заключения контракта стала необходимость пополнения запасов Бундесвера на фоне конфликта на Украине

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) заключил контракт с германским оборонным концерном Rheinmetall на поставку нескольких сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около €1,3 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

Причиной заключения контракта, как указали в концерне, стала необходимость пополнения запасов Бундесвера на фоне конфликта на Украине. "Бундесвер только что разместил крупный заказ на служебные и учебные артиллерийские боеприпасы на сумму около €1,3 млрд, включая налог на добавленную стоимость", - отмечается в сообщении. "Rheinmetall получил новый рамочный контракт на поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, а существующий рамочный контракт был расширен. Всего в комплект поставки входит несколько сотен тысяч боеприпасов различных типов, включая взрыватели и метательные заряды", - сообщили в концерне. Новый рамочный контракт рассчитан до 2029 года.

Ожидается, что первая поставка стоимостью €127 млн состоится в ближайшее время.

В июле германские СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. На заводе в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) тысячи людей работают в три смены "для снабжения оружием Украины". В июне глава компании Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.