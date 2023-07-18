Reuters: встреча министров финансов G20 в Индии завершится без совместного заявления

Как сообщил источник в индийском правительстве, большинство западных стран настаивали на осуждении России и конфликта на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Встреча министров финансов и глав Центробанков Группы двадцати (G20), которая проходит в Гандинагаре (штат Гуджарат), завершится без принятия совместного заявления из-за разногласий участников по теме Украины. Об этом сообщил во вторник источник в индийском правительстве, слова которого приводит агентство Reuters.

По его словам, хотя вся предложенная Индией повестка дня встречи "продвигалась и была принята всеми", большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на осуждении России и конфликта на Украине. В то же время РФ и Китай выступали против любого подобного шага. В результате Индия, как принимающая страна, не смогла подготовить итоговое коммюнике, приемлемое для всех членов "двадцатки".

На предыдущей встрече глав Минфинов и Центробанков Группы двадцати, которая прошла в индийском Бангалоре в феврале, совместное заявление было принято, но за исключением пунктов, касающихся осуждения действий России на Украине. Эти пункты не одобрили участники от Москвы и Пекина.

Ожидается, что встреча министров финансов и руководителей ЦБ стран "двадцатки" в Гандинагаре завершится вечером во вторник.